По кибератаке заведено более 500 уголовных дел

05.07.17 18:30Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

В полицию поступило более тысячи заявлений о заражении техники вирусом.

По факту кибератаки в Украине открыто 597 уголовных производств по статье 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), более 1000 юридических и физических лиц обратились в правоохранительные органы.

Об этом сообщил глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью Цензор.net.

"На данный момент открыто 597 уголовных производств по статье 361 Уголовного кодекса, 1047 юридических и физических лиц обратились с официальными заявлениями в правоохранительные органы с этой проблемой, которые в дальнейшем могут быть признаны потерпевшими. Но в большинстве случаев к нам продолжают обращаться преимущественно с целью консультации", - сказал он.

Обращаются в Департамент и за бумагами для ГФС." У нас очереди стоят уже почти неделю, предприниматели обращаются, чтобы мы могли зафиксировать факт заражения техники вирусом, от которого они пострадали. Это является основанием для налоговой службы отсрочить каким-то образом сдачу отчетности", - сообщил Демедюк.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

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Среда, 05.07.2017

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