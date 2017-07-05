Николаевская прокуратура «наказала» 15 депутатов-коррупционеров

В течение текущего года к ответственности за коррупционные правонарушения привлечено 15 депутатов местных советов.

Благодаря налаженному сотрудничеству между правоохранительными органами области, в течение шести месяцев этого года уполномоченными на указанные действия лицами составлен 91 протокол об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По принципиальной позиции прокуроров к ответственности в виде штрафов привлечены 17 человек, среди которых 15 депутатов местных советов и 2 служебные лица органов местного самоуправления, – отмечается в сообщении.

По обстоятельствам дела, сельский голова на заседании исполнительного комитета сельского совета в марте 2016 года, при рассмотрении вопроса о предоставлении материальной помощи на лечение близкому лицу, не сообщила коллегиальной орган о реальном конфликте интересов и принял участие в голосовании при принятии вышеуказанного решения. Сельского голову судом наложено административное взыскание в виде 3400 гривен штрафа.