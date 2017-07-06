На Днепропетровщине мужчина ударил соседку молотком по голове
|06.07.17 08:30
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Полиция задержала жителя Каменского, который несколько раз ударил соседку молотком по голове, требуя от нее соблюдения тишины.
Об инциденте, произошедшем в доме по улице Николенко, правоохранителям сообщили 3 июля в 17.00. Как выяснилось, в одной из квартир проживает 63-летняя женщина, с которой постоянно конфликтует сосед этажом ниже, информирует "Багнет".
Мужчина думал, что семья соседки намеренно мешает ему отдыхать: то стучат, то шумно ходят по квартире, то мебель переставляют.
В тот день мужчине снова показалось, что соседка начала чем-то греметь. Он взял с собой молоток и пошел выяснять с ней отношения. Подойдя к квартире соседки, любитель тишины затарабанил молотком по двери. Женщина открыла - и получила несколько ударов по голове от соседа. Потерпевшая лишилась сознания и упала на пол, а сосед с молотком вернулся в свою квартиру отдыхать.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 115 УК Украины.
По решению Заводского райсуда подозреваемый содержится под стражей.