Прокуратура направила в суд дело организаторов нелегального игорного бизнеса в Николаеве

06.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Под надлежащим процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями СУ Нацполиции в области завершилосьь досудебное расследование в уголовном производстве в отношении четырех лиц, которые занимались нелегальным игровым бизнесом в г. Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники - двое мужчин и две женщины, жители Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областей, с сентября по ноябрь 2016 года с целью получения прибыли организовали незаконную деятельность в 9 нежилых помещениях, расположенных во всех районах областного центра.

Во время обысков в этих заведениях изъято 100 компьютеров, с помощью которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса, денежные средства в сумме около 150 тыс грн. На изъятые вещественные доказательства и имущество подозреваемых наложен арест.

Длительность расследования обусловлена проведением почти десятка судебных экспертиз по удаленной компьютерной технике, по результатам которых установлено, что на носителях системных блоков компьютеров и флэш-носителях находятся файлы с азартными играми, которые не используются при распространении государственных лотерей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Похожие новости

12.10.12 10:08Вице-премьер-министр С.Л. Тигипко обсудил с представителями бизнеса регионов проблемы регулирования рынков в Украине

15.12.11 15:19В горисполкоме представителям разрешительных органов разъяснили новый порядок выдачи разрешений

20.04.11 16:44Более 200 тысяч работоспособных николаевцев находятся вне экономической статистики

17.12.10 07:38Юра Енакиевский обошел по влиятельности Тимошенко и Фирташа

22.07.09 19:37На предприятия малого бизнеса приходится 43% общеобластных долгов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 06.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:31Внешний долг Украины достиг 80% ВВП

13:25Есть сигналы, что антикоррупционные реформы в Украине буксуют, - глава МИД Британии

13:12В Николаевской области с начала 2017 года в ДТП травмированы 65 несовершеннолетних

12:57Помер колишній речник Ватикану - Хоакін Наварро-Валльс

12:44Николаевцы будут оплачивать проезд с помощью гаджетов

12:29Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии

12:15В центре Николаева ДТП: Daewoo врезался в Audi

12:00"Укрзализныця" объединила пассажирские перевозки в новый филиал

11:45Нацполицию планируют оснастить вертолетами

11:29Украина впервые за 25 лет будет готовить зенитные ракетные подразделения

11:14У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів

11:01В Вознесенске с начала года умерло 10 человек из-за злоупотребления алкоголем

10:53Николаевцы организовывают флешмоб и призывают не ездить на маршрутках в пятницу

10:45Сегодня Всемирный день поцелуя

10:35Курс валют на 6 июля

10:25Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

10:15В НБУ назвали главных претендентов на акции украинского "Сбербанка"

10:00"Послання комсомольців" 1967 року відкрили рівно через півстоліття і ... не зрозуміли

09:45Пенсионная реформа переносится на осень

09:30Білий дім ще не прийняв рішення про надання зброї Україні – Держдеп

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.06.17 13:372200

В Николаеве вице-премьера Климпуш-Цинцадзе обеспокоило «цветение» Ингула

22.06.17 13:451960

Двое без вести пропавших николаевцев сильно не хотели, чтобы их нашли

22.06.17 13:572260

Протокол «о коррупции» мэра Сенкевича слушали в суде — судья подала самоотвод

22.06.17 14:122000

Как работница николаевского отделения «Ощадбанка» украла со счетов вкладчиков 100 тысяч гривен

Самые читаемые

25.06.17 14:426690

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

02.07.17 11:006600

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

24.06.17 09:056420

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205980

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама