Прокуратура направила в суд дело организаторов нелегального игорного бизнеса в Николаеве

Под надлежащим процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями СУ Нацполиции в области завершилосьь досудебное расследование в уголовном производстве в отношении четырех лиц, которые занимались нелегальным игровым бизнесом в г. Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники - двое мужчин и две женщины, жители Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областей, с сентября по ноябрь 2016 года с целью получения прибыли организовали незаконную деятельность в 9 нежилых помещениях, расположенных во всех районах областного центра.

Во время обысков в этих заведениях изъято 100 компьютеров, с помощью которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса, денежные средства в сумме около 150 тыс грн. На изъятые вещественные доказательства и имущество подозреваемых наложен арест.

Длительность расследования обусловлена проведением почти десятка судебных экспертиз по удаленной компьютерной технике, по результатам которых установлено, что на носителях системных блоков компьютеров и флэш-носителях находятся файлы с азартными играми, которые не используются при распространении государственных лотерей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.