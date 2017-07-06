В Вознесенске с начала года умерло 10 человек из-за злоупотребления алкоголем

06.07.17 11:01Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Працівників сфери охорони здоров’я не можуть не турбувати негативні показники стану здоров’я населення міста.

Зокрема, смертність осіб працездатного віку за результатами 5 місяців 2017 року ( дані РАГСу) збільшилась до 52 випадків у порівнянні з 42 випадками за 5 місяців 2016 року, в той же час кількість випадків смерті в результаті травм та отруєнь різко збільшилась з 5 до 13 в порівнянні з минулим роком.

При аналізі причин та обставин смерті 13 осіб, які померли від травм та отруєнь, з’ясовано, що за статтю померла 1 жінка 36 років від отруєння етиловим спиртом та 12 чоловіків за таким причинами: отруєння етиловим спиртом – 3 особи, отруєння чадним газом - 3 особи, суїцид ( повішання ) – 2 особи, по 1 випадку смерті від дії низьких температур та переохолодження тіла, утоплення, тупої черепно – мозкової травми з крововиливом у мозок, вибухової травми в зоні АТО.

Тільки 3 випадки смерті не пов’язані з вживанням алкоголю – 1 травма в АТО, 2 нещасні випадки у психічно хворих осіб, зате 10 випадків травм та отруєнь були пов’язані із зловживанням алкоголем .

Серед інших випадків смертей осіб працездатного віку виявлений прямий чи опосередкований зв'язок із зловживанням алкоголем чи наркотичними речовинами в 19 випадках – це цироз печінки, гострий геморагічний панкреатит, наслідки ВІЛ – інфекції, серцево – судинні ускладнення на фоні прийому алкоголю.

Підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що спосіб життя з такими шкідливими звичками, як зловживання алкоголем та вживання наркотиків призвів до смерті 55.8% осіб працездатного віку за 5 місяців поточного року.

Похожие новости

05.07.17 10:00В Украине в июне 43 ребенка погибли в водоемах – полиция

21.06.17 19:29Статистика смерти: в Украине утонули более 300 человек

08.06.16 10:54ИноСМИ. Антистрессовый самогон по 20 рублей за литр

30.11.14 09:48Ларс фон Триер заявил, что алкоголь помогал ему в творчестве

11.10.09 16:16Тимошенко "взвинтила" цены на водку и коньяк

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 06.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:31Внешний долг Украины достиг 80% ВВП

13:25Есть сигналы, что антикоррупционные реформы в Украине буксуют, - глава МИД Британии

13:12В Николаевской области с начала 2017 года в ДТП травмированы 65 несовершеннолетних

12:57Помер колишній речник Ватикану - Хоакін Наварро-Валльс

12:44Николаевцы будут оплачивать проезд с помощью гаджетов

12:29Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии

12:15В центре Николаева ДТП: Daewoo врезался в Audi

12:00"Укрзализныця" объединила пассажирские перевозки в новый филиал

11:45Нацполицию планируют оснастить вертолетами

11:29Украина впервые за 25 лет будет готовить зенитные ракетные подразделения

11:14У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів

11:01В Вознесенске с начала года умерло 10 человек из-за злоупотребления алкоголем

10:53Николаевцы организовывают флешмоб и призывают не ездить на маршрутках в пятницу

10:45Сегодня Всемирный день поцелуя

10:35Курс валют на 6 июля

10:25Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

10:15В НБУ назвали главных претендентов на акции украинского "Сбербанка"

10:00"Послання комсомольців" 1967 року відкрили рівно через півстоліття і ... не зрозуміли

09:45Пенсионная реформа переносится на осень

09:30Білий дім ще не прийняв рішення про надання зброї Україні – Держдеп

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.06.17 13:372200

В Николаеве вице-премьера Климпуш-Цинцадзе обеспокоило «цветение» Ингула

22.06.17 13:451960

Двое без вести пропавших николаевцев сильно не хотели, чтобы их нашли

22.06.17 13:572260

Протокол «о коррупции» мэра Сенкевича слушали в суде — судья подала самоотвод

22.06.17 14:121990

Как работница николаевского отделения «Ощадбанка» украла со счетов вкладчиков 100 тысяч гривен

Самые читаемые

25.06.17 14:426690

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

02.07.17 11:006600

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

24.06.17 09:056420

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205980

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама