В Вознесенске с начала года умерло 10 человек из-за злоупотребления алкоголем

Працівників сфери охорони здоров’я не можуть не турбувати негативні показники стану здоров’я населення міста.

Зокрема, смертність осіб працездатного віку за результатами 5 місяців 2017 року ( дані РАГСу) збільшилась до 52 випадків у порівнянні з 42 випадками за 5 місяців 2016 року, в той же час кількість випадків смерті в результаті травм та отруєнь різко збільшилась з 5 до 13 в порівнянні з минулим роком.

При аналізі причин та обставин смерті 13 осіб, які померли від травм та отруєнь, з’ясовано, що за статтю померла 1 жінка 36 років від отруєння етиловим спиртом та 12 чоловіків за таким причинами: отруєння етиловим спиртом – 3 особи, отруєння чадним газом - 3 особи, суїцид ( повішання ) – 2 особи, по 1 випадку смерті від дії низьких температур та переохолодження тіла, утоплення, тупої черепно – мозкової травми з крововиливом у мозок, вибухової травми в зоні АТО.

Тільки 3 випадки смерті не пов’язані з вживанням алкоголю – 1 травма в АТО, 2 нещасні випадки у психічно хворих осіб, зате 10 випадків травм та отруєнь були пов’язані із зловживанням алкоголем .

Серед інших випадків смертей осіб працездатного віку виявлений прямий чи опосередкований зв'язок із зловживанням алкоголем чи наркотичними речовинами в 19 випадках – це цироз печінки, гострий геморагічний панкреатит, наслідки ВІЛ – інфекції, серцево – судинні ускладнення на фоні прийому алкоголю.

Підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що спосіб життя з такими шкідливими звичками, як зловживання алкоголем та вживання наркотиків призвів до смерті 55.8% осіб працездатного віку за 5 місяців поточного року.