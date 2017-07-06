Помер колишній речник Ватикану - Хоакін Наварро-Валльс

06.07.17 12:57Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

У 80-річному віці помер колишній речник Ватикану, Хоакін Наварро-Валльс, багаторічний близький співпрацівник св. Івана Павла ІІ.

Він народився 16 листопада 1936 р. в Картахені, у південно-східній Іспанії. Був наймолодшим із дев’яти дітей у сім’ї. 1961 року закінчив профільне навчання (медицина), потім захистив докторат із психіатрії. Кілька років працював лікарем. Заснував у Барселоні наукове видання «Diagonal». 1968 року закінчив ще й журналістські курси і 1977 року прибув до Рима як кореспондент консервативного іспанського щоденного видання «ABC».

Дістав акредитацію у ватиканському прес-бюро. 1983 року Наварро-Валльса обрали головою Товариства закордонної преси в Італії. 16 грудня 1984 року він став речником Апостольського Престолу.

Був першим мирянином і неіталійцем на цій посаді. У 1990‑ті роки як представник Ватикану брав участь у міжнародних конференціях ООН: у Каїрі (1994), Пекіні (1995) і Стамбулі (1996). Як директор прес-бюро і речник Ватикану, понад 20 років був одним із найближчих співпрацівників Йоана Павла ІІ, супроводжуючи його фактично в усіх закордонних подорожах. Коли Святіший Отець став щоразу сильніше хворіти, Наварро-Валльс поточно інформував весь світ про стан його здоров’я, часто додаючи до офіційних комюніке власні коментарі як його лікар. Особливої популярності він зажив в останні тижні життя Папи Войтили.

Починаючи з 1996 року викладав на факультеті інституціональної комунікації Папського університету Святого Хреста, який провадить Opus Dei. Сам, до речі, був нумерарієм цієї прелатури від 1994 року. Свою посаду речника обіймав ще рік по смерті Йоана Павла ІІ — до 11 липня 2006 р., коли Бенедикт XVI покликав його на іншу посаду, поставивши речником о. Федеріко Ломбарді. Наварро-Валльс доті став головою Наглядової ради біомедичного кампусу в Римі і працював як незалежний журналіст. Про це інформує Credo.

Похожие новости

19.05.17 14:25Ватикан вызвал посла Украины из-за законов о церкви

10.03.17 19:38После страшной аварии умер известный украинский автогонщик

23.02.17 15:48Геймер «Poshybrid» Брайан Виньо умер во время марафона в World of Tanks

05.10.16 22:52Умер первый президент Словакии Михал Ковач

08.04.13 17:01Умерла Маргарет Тэтчер

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 06.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:31Внешний долг Украины достиг 80% ВВП

13:25Есть сигналы, что антикоррупционные реформы в Украине буксуют, - глава МИД Британии

13:12В Николаевской области с начала 2017 года в ДТП травмированы 65 несовершеннолетних

12:57Помер колишній речник Ватикану - Хоакін Наварро-Валльс

12:44Николаевцы будут оплачивать проезд с помощью гаджетов

12:29Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии

12:15В центре Николаева ДТП: Daewoo врезался в Audi

12:00"Укрзализныця" объединила пассажирские перевозки в новый филиал

11:45Нацполицию планируют оснастить вертолетами

11:29Украина впервые за 25 лет будет готовить зенитные ракетные подразделения

11:14У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів

11:01В Вознесенске с начала года умерло 10 человек из-за злоупотребления алкоголем

10:53Николаевцы организовывают флешмоб и призывают не ездить на маршрутках в пятницу

10:45Сегодня Всемирный день поцелуя

10:35Курс валют на 6 июля

10:25Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

10:15В НБУ назвали главных претендентов на акции украинского "Сбербанка"

10:00"Послання комсомольців" 1967 року відкрили рівно через півстоліття і ... не зрозуміли

09:45Пенсионная реформа переносится на осень

09:30Білий дім ще не прийняв рішення про надання зброї Україні – Держдеп

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.06.17 13:372200

В Николаеве вице-премьера Климпуш-Цинцадзе обеспокоило «цветение» Ингула

22.06.17 13:451960

Двое без вести пропавших николаевцев сильно не хотели, чтобы их нашли

22.06.17 13:572260

Протокол «о коррупции» мэра Сенкевича слушали в суде — судья подала самоотвод

22.06.17 14:121990

Как работница николаевского отделения «Ощадбанка» украла со счетов вкладчиков 100 тысяч гривен

Самые читаемые

25.06.17 14:426690

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

02.07.17 11:006600

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

24.06.17 09:056420

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205980

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама