В Николаевской области с начала 2017 года в ДТП травмированы 65 несовершеннолетних

06.07.17 13:12Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

С начала 2017 года на территории Николаевской области произошло 61 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 65 детей были травмированы.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

Из них 13 произошли по вине юных участников дорожного движения.

Причинами ДТП является переход дороги в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть, переход дороги на запрещающий сигнал светофора, управление транспортными средствами без каких-либо навыков вождения.

В восьми случаях дети переходили дорогу в неустановленном месте, двое несовершеннолетних велосипедистов нарушили Правила дорожного движения. Один юный водитель мопеда не справился с управлением, тем самым травмировал как себя, так и своего несовершеннолетнего пассажира.

По вине водителей произошло 48 ДТП (51.6%), в результате которых был травмирован 51 ребенок.

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