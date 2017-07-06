Задержанных российских пограничников обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины

06.07.17 14:41Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

СБУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных на Херсонщине российских пограничников

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года по 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и инициировать перед судом избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Четверг, 06.07.2017

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