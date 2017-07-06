На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

06.07.17 19:16Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области способствует прокуратуре Николаевской области в разоблачении преступной схемы завладевания бюджетными средствами Государственного предприятия Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект", которое состоялось путем подделки финансово-хозяйственной документации.

Как сообщает сайт"Подробности", следственный отдел прокуратуры Николаевской области и ГУ ГФС в Николаевской области совместно с сотрудниками налоговой милиции Херсонской и Одесской областей провели ряд обысков относительно группы предприятий, которые зарегистрированы в Николаеве и являются подконтрольными местному предпринимателю.

В ходе расследования установлено, что в 2016-2017 гг. местный предприниматель и связанные с ним лица покупали за наличные деньги детали и оборудование и ввозили их на территорию Украины вне таможенного контроля. Также, часть оборудования изготовлялась в Украине, но это не отображалось в бухгалтерской и налоговой отчетности. Прикрытием незаконных операций служила схема безналоговых операций в налоговом кредите по НДС и валовые расходы от транзитных предприятий и предприятий с признаками фиктивности.

Безналичные средства перечислялись ГП Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" на счета подконтрольных местному предпринимателю предприятий. В дальнейшем они конвертировались в наличку и использовались для закупки специфического оборудования на территории Российской Федерации и некоторых производственных предприятий Украины.

Главное управление ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области продолжает оперативно-следственные мероприятия. Целью общих мероприятий является возмещение нанесенного государству ущерба и привлечение виновных к суду.

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Четверг, 06.07.2017

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