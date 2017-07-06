В Первомайске из-за конфликта между «Николаевоблэнерго» и инвестором три детсада и школа остались без автономного отопления

В Первомайске 3 детских садика и одна школа остались без автономного отопления, потому что инвестор, который должен был проводить работы, не смог прийти к согласию с «Николаевоблэнерго» и отказался работать.

Об этом сообщила Первомайский городской голова Людмила Дромашко в ходе совещания у заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи.

Так, между ответственными лицами возникли разногласия в вопросе какой именно тип автономного отопления нужно установить, поэтому сейчас город ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами.

Глава Первомайской РГА Владимир Вовк сообщил, что районный бюджет выделил деньги на оборудование автономного отопления в помещении прокуратуры. Также они ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами о возможности устройства автономного отопления в помещениях казначейства и полиции. Более того, на следующей сессии Первомайского районного совета он собирается рассмотреть вопрос создания коммунального предприятия, которое сможет взять на себя организационную часть выполнения поставленных задач.

В свою очередь Валентин Гайдаржи отметил, что переход на автономное отопление должно быть осуществлено до начала очередного отопительного сезона при этом приоритет должен отдаваться детским садам.

"Задача стоит одна, при температуре ниже +8 С в течение трех суток, тепло должно поставляться. Я хочу иметь гарантии, что при начале холодов абоненты будут иметь отопление, особенно дети", - сказал он.

В итоге заместитель главы ОГА принял решение, что в течение двух недель Первомайская РГА и Первомайский городской совет должны определить источники теплоснабжения для каждого объекта социальной сферы и других объектов, в том числе военной части А2183.