Загиблим унаслідок ДТП на Прикарпатті виявився відомий футболіст

06.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В четвер зранку в Івано-Франківській області сталася ДТП.

Внаслідок аварії загинув український футболіст Роман Стоцький, – повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

“27-річний житель Богородчан, рухаючись автомобілем Daewoo Lanos в напрямку м. Мукачеве, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, через що не справився з керуванням та допустив занос автомобіля і виїзд на смугу зустрічного руху. Відтак він не зміг уникнути зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 46-річний житель Бурштина”, – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП водій автомобіля Daewoo Lanos зазнав несумісних з життям травм та помер на місці аварії. Іншого водія з діагнозом політравма доставили до обласної лікарні.

Як повідомляє місцеве видання West News, загиблий водій – український футболіст. Роман Стоцький гравець івано-франківського “Прикрапаття” та підгірського “Оскара”.

Цю інформацію підтвердив одноклубник загиблого, воротар ФК “Оскар” Михайло Макогон.

“Загинув колишній гравець Прикарпаття та Оскара (Підгір’я) -Роман Стоцький. Друже, спочивай з миром, нехай земля тобі буде пухом”, – прокоментував виданню Макогон.

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