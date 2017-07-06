«Николаевэлектротранс» получит почти 90 тыс. грн. от предпринимателя, чья фура перевернулась на дороге

Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил оштрафовать почти на 90 тысяч гривен предпринимателя за то, что его большегрузный автомобиль «ДАФ», перевозивший подсолнечное масло, перевернулся на Херсонском шоссе в Николаеве.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Как ранее сообщали «Новости-N», ночью 22 ноября 2016 водитель управляя транспортным средством «ДАФ» с полуприцепом двигался по улице Херсонское шоссе, со стороны улицы Строителей в сторону проспекта Центрального.

Автомобиль, перевозивший подсолнечное масло, повернул налево на проспект Богоявленский, из-за чего транспортное средство опрокинулось. В результате, ДТП помешало дорожному движению и стало причиной простоя троллейбусов КП «Николаевэлектротранс», а также привело к загрязнению покрытия проезжей части. Виновником аварии был признан водитель «ДАФ».

Как утверждают представители КП, в результате ДТП был нанесен ущерб предприятию в размере 87931,13 гривны. С целью досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию №71 об уплате суммы причиненных в результате ДТП ущерба. Данная претензия была получена ответчиком, однако оставлена без ответа и удовлетворения. Потому, КП «Николаевэлектротранс» обратился в суд, чтобы востребовать с предпринимателя компенсацию причиненного ущерба.

21 июля Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил, взыскать с предпринимателя 87 931,13 гривен, для компенсации ущерба, причиненного КП «Николаевэлектротранс». А также обязал его оплатить расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 600,00 гривен.