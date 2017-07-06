На Николаевщине дом депутата пытались поджечь «коктейлем Молотова»

В четверг, 6 июля, около трех часов ночи в Вознесенске пытались поджечь дом 55-летнего депутата городского совета.

Полиция обнаружила возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с топливно-смазочным веществом и следы обуви. Улики изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Указанное преступление находится на контроле в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Рассматриваются все возможные версии и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.