23.06.17 08:002440
На Николаевщине дом депутата пытались поджечь «коктейлем Молотова»
|06.07.17 20:00
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В четверг, 6 июля, около трех часов ночи в Вознесенске пытались поджечь дом 55-летнего депутата городского совета.
В четверг, 6 июля, около трех часов ночи в Вознесенске пытались поджечь дом 55-летнего депутата городского совета.
Полиция обнаружила возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с топливно-смазочным веществом и следы обуви. Улики изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.
Указанное преступление находится на контроле в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Рассматриваются все возможные версии и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.