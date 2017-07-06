Подозреваемых в уничтожении MH17 будут судить в Нидерландах.ВИДЕО

06.07.17 20:16Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Суд над подозреваемыми по делу о крушении "Боинга" в Донбассе пройдёт в Нидерландах по голландским законам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Об этом заявило сегодня голландское министерство иностранных дел. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку следствие по делу о крушении лайнера ещё не завершено.

В Киеве уже заявили, что будут способствовать Нидерландам в наказании виновных. Жертвами крушения "Боинга" стали все находившиеся на его борту 298 человек.

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