23.06.17 08:002440
Подозреваемых в уничтожении MH17 будут судить в Нидерландах.ВИДЕО
|06.07.17 20:16
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Суд над подозреваемыми по делу о крушении "Боинга" в Донбассе пройдёт в Нидерландах по голландским законам.
Суд над подозреваемыми по делу о крушении "Боинга" в Донбассе пройдёт в Нидерландах по голландским законам.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Об этом заявило сегодня голландское министерство иностранных дел. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку следствие по делу о крушении лайнера ещё не завершено.
В Киеве уже заявили, что будут способствовать Нидерландам в наказании виновных. Жертвами крушения "Боинга" стали все находившиеся на его борту 298 человек.