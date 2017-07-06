В Виннице возле "АТБ" на девочку обрушился 150-килограммовый рекламный баннер (видео)

06.07.17 20:33Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В Виннице возле "АТБ" на девочку обрушился 150-килограммовый рекламный баннер.

Об этом пишет Депо.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что вес информационного баннера составляет более 150 килограмм. Сообщается, что ребенку рассекло голову металлическим углом билборда. Врачи отметили, что рана составляет 5 сантиметров.

Очевидцы рассказали, что после обрушения конструкции у девочки моментально хлестнула кровь. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Девочке поставили диагноз "открытая черепно-мозговая травма". Примечательно, что отвечать будет подрядчик, который занимался демонтажем вывести. Однако неизвестно - была ли это халатность или простая случайность.

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