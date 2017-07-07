Генпрокуратура взялась за мэра Николаева

07.07.17 17:21Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

Генеральная прокуратура участвует в судебном рассмотрении протокола в отношении мэра Николаева Александра Сенкевича

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает "ДС" .

Отмечается, что координаторами Всеукраинского движения против политической коррупции "Под контролем" в Николаевской области выявлено правонарушение в действиях Николаевского городского головы.

В свою очередь, Генеральной прокуратурой обеспечивается участие в судебном рассмотрении протокола в отношении председателя Николаевского городского совета, который не сообщил о конфликте интересов при определении себе же заработной платы, премии и надбавки (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП).

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, которому 14 июня должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, скрылся от полиции через балкон.

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