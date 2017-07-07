Мария Кончаловская: о самочувствии девочки рассказал ее брат Егор Кончаловский

07.07.17 17:49Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Мария Кончаловская четвертый год находится в коме после страшного ДТП. Сводный брат девочки после долгих лет молчания рассказал о том, как обстоят дела Маши на сегодняшний день.

Егор Кончаловский стал гостем программы Андрея Малахова «Пусть говорят». В студии обсуждали судьбу 10-месячного малыша из Великобритании, которого хотят отключить от аппарата поддержки жизнедеятельности. Конечно, Егору Кончаловскому было, что сказать по этому поводу, передает Joinfo.ua.

Кончаловские редко говорят на публике о несчастье, которое произошло в их семье в 2013 году. Напомним, семья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой попала в ДТП, больше всех пострадала их дочь Маша, которой на тот момент было 14 лет. Девочка уже четвертый год находится в коме и не приходит в сознание.

На вопрос Андрея Малахова о том, как семья переживает эту ситуацию, Егор ответил, что тяжелее всех приходится Юлии Высоцкой – маме девочки.

«Наверное, тяжелее всего было Юлии, но они в аналогичной ситуации не сдались. Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось», — ответил на вопрос Егор.

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