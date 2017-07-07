В зоне АТО ранены четыре бойца – штаб

07.07.17 20:05Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Относительное затишье наблюдается лишь на донецком направлении.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Четверо бойцов получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, интенсивность вражеских обстрелов остается без изменений. Так, на приморском направлении позиции ВСУ семь раз накрыли огнем. Обстреливались опорные пункты в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, БМП и минометов калибра 82 мм.

Также из БМП и стрелкового оружия противник бил по укреплениям вблизи Лебединского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Красногоровки. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по опорным пунктам сил АТО у Новотроицкого, там же применялись и 120-мм миномет.

На луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстрелял военных в районе Донца. Днем сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия по укреплениям вблизи Крымского.

Также отмечается, что на донецком направлении установилось относительное затишье.

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Пятница, 07.07.2017

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