В Великобритании задержали женщину, выгуливающую чайку на поводке

07.07.17 22:02Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Британку обвинили в жестоком обращении с животными.

В городе Йорк (Великобритания) задержали 44-летнюю женщину, которая выгуливала чайку на поводке. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что инцидент произошел 28 июня, однако СМИ написали об этом только сейчас. Женщину, имя которой не сообщается, обвинили в жестоком обращении с животными, угрозам сотрудникам правоохранительных органов и нарушении общественного порядка. Она должна будет явиться на заседание суда по делу 14 июля.

По информации издания, птицу отправили на обследование в одну из местных ветеринарных клиник. По словам представителя полицейского департамента, медики обнаружили у нее травмы и им пришлось усыпить чайку. О характере повреждений птицы и о том, как они были получены, не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Великобритании лиса застряла между двумя надгробиями на кладбище.

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Пятница, 07.07.2017

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