Николаевские полицейские нашли пропавшую женщину и ее дочь

08.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве 7 июля оперативники уголовного розыска нашли пропавшую без вести 37-летнюю Анну Ермолаеву и ее маленькую дочь, которых разыскивали как пропавших без вести.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

«Женщина с ребёнком нашлась! Уже дома!» - написала Бережная.

На уточняющие вопросы пользователей о том, что случилось, Елена ответила, что не может разглашать, поскольку причина — семейная.

Напомним, что 7 июля вечером главврач БСМП разместил сообщение о пропаже девушки с ребенком и попросил откликнуться возможных свидетелей исчезновения

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