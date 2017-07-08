В Сальвадоре горело здание минфина, есть жертвы

В спасательной операции участвовали три вертолета ВВС страны.

В результате пожара в здании министерства финансов Сальвадора погибли, по предварительным данным, не менее двух человек, еще 22 госпитализированы, передает ElSalvador.

Возможной причиной возгорания названо короткое замыкание в системах кондиционирования воздуха. В спасательной операции участвовали три вертолета ВВС страны.

Отмечается, что 22 человека были доставлены в больницы, семеро из них получили серьезные ожоги.

Движение на улице рядом со зданием минфина было перекрыто.