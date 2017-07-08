24.06.17 11:212230
В Сальвадоре горело здание минфина, есть жертвы
|08.07.17 08:24
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В спасательной операции участвовали три вертолета ВВС страны.
В спасательной операции участвовали три вертолета ВВС страны.
В результате пожара в здании министерства финансов Сальвадора погибли, по предварительным данным, не менее двух человек, еще 22 госпитализированы, передает ElSalvador.
Возможной причиной возгорания названо короткое замыкание в системах кондиционирования воздуха. В спасательной операции участвовали три вертолета ВВС страны.
Отмечается, что 22 человека были доставлены в больницы, семеро из них получили серьезные ожоги.
Движение на улице рядом со зданием минфина было перекрыто.