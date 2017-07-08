24.06.17 11:212230
Сутки в АТО: 22 обстрела, 4 раненых
|08.07.17 08:36
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Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении.
Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении.
За прошедшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе, семь раз захватчики применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения, еще двое - боевые травмы.
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические бандформирования продолжают пренебрегать договоренностями о деэскалации конфликта на востоке Украины и не оставляют попыток дискредитировать Украинское войско, цинично провоцируя наших защитников на нарушение перемирия", - говорится в сообщении.
На Приморском направлении было зафиксировано больше всего вражеских вооруженных провокаций - 14.
В частности, из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских войск в районе Широкиного, Водяного и Новотроицкого.
Применяя стрелковое оружие, гранатометы, иногда вооружения БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутового, Павлополя и Красногоровки.
На Донецком направлении за прошедшие сутки зафиксировано 3 вражеских обстрела.
Трижды в течении минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали военные в районе н.п. Донец.
Также из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Станицы Луганской и Крымского.
В ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные за неделю 200 раз нарушали режим прекращения огня.
Напомним, что Украина впервые начала подготовку зенитно-ракетных подразделений к отражению серии массированных ударов противника с воздуха.