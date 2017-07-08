В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток.

В Гамбурге встречи лидеров стран G20 проходят на фоне столкновений полиции с левыми экстремистами из так называемого "Черного блока", пишет Deutsche Welle.

По последним данным, в ходе столкновений с экстремистами ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток на улице Шультерблатт в районе Штерншанце. Один из полицейских получил перелом голени.

В ходе беспорядков задержаны в общей сложности 102 человека.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Напомним, ранее полиция Гамбурга предупредила в Facebook о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.