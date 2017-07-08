ДТП на объездной: МАЗ врезался в зерновоз В ночь с 7 на 8 июля на объездной города Николаева (трасса Мелитополь-Новоазовск) столкнулись две фуры. Об этом сообщает спецкорреспондент 0512. По предварительной информации, инициатор ДТП - автомобиль МАЗ врезался в зерновоз. По словам водителя, он не успел среагировать из-за усталости и плохой видимости в ночное время. Автомобили получили механические повреждения. К счастью, пострадавших нет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама