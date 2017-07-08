24.06.17 16:053010
ДТП на объездной: МАЗ врезался в зерновоз
|08.07.17 11:24
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В ночь с 7 на 8 июля на объездной города Николаева (трасса Мелитополь-Новоазовск) столкнулись две фуры.
В ночь с 7 на 8 июля на объездной города Николаева (трасса Мелитополь-Новоазовск) столкнулись две фуры.
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
По предварительной информации, инициатор ДТП - автомобиль МАЗ врезался в зерновоз. По словам водителя, он не успел среагировать из-за усталости и плохой видимости в ночное время. Автомобили получили механические повреждения.
К счастью, пострадавших нет.