24.06.17 16:053010
На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки
|08.07.17 12:25
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До Служби порятунку звернулися мешканці с. Семенівка Благодатненської об’єднаної територіальної громади Арбузинського району, які повідомили, що їх родич у ніч пішов на рибалку та досі не повернувся.
До Служби порятунку звернулися мешканці с. Семенівка Благодатненської об’єднаної територіальної громади Арбузинського району, які повідомили, що їх родич у ніч пішов на рибалку та досі не повернувся.
На орієнтовне місце події виїхало відділення 6 Державної пожежно-рятувальної частини.
О 11:15 в р. Південний Буг в 30 метрах від берега рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка, 1963 р. н.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено до судмедекспертизи м. Первомайськ.
На місці працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Повідомляє "Магнолія-ТВ"
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області