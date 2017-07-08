На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки

До Служби порятунку звернулися мешканці с. Семенівка Благодатненської об’єднаної територіальної громади Арбузинського району, які повідомили, що їх родич у ніч пішов на рибалку та досі не повернувся.

На орієнтовне місце події виїхало відділення 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

О 11:15 в р. Південний Буг в 30 метрах від берега рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка, 1963 р. н.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено до судмедекспертизи м. Первомайськ.

На місці працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

Повідомляє "Магнолія-ТВ"

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області