В Лондоне похитили эксклюзивные драгоценности на 3 миллиона

08.07.17 13:47Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В преступлении участвовали профессиональные воры, которые использовали методы отвлечения внимания.

В Челси на западе Лондона на эксклюзивном ярмарке драгоценностей украли украшения на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов, передает The Telegraph.

Воры украли множество дорогих предметов бижутерии со стенда швейцарской ювелирной фабрики Boghossian.

Сейчас подробности похищения неизвестны. Предполагается, что в преступлении участвовали профессиональные воры, которые использовали методы отвлечения внимания.

"Здесь было множество охраны. Они не были для галочки, они действительно хорошо занимались своим делом. Я удивлен, что это произошло", - прокомментировали инцидент сотрудники ярмарки.

Сотрудник, который стоял рядом со стендом Boghossian, сказал: "Это было первое, что мы узнали, когда пришли утром. Все были очень расстроены. Не важно, какая безопасность, если кто-то хочет взять камни, то он это сделает. Это очень печально, поскольку эти предметы должны были приобрести люди, которые получали от них удовольствие ".

В полиции сообщили, что драгоценности были украдены в период с 17:00 до 9:30 утра. Но ярмарка была открыта до 9 вечера, и непонятно, было ограбление, когда она была все еще открыта, или воры забрали вещи под покровом ночи.

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