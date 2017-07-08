Укрощение строптивого: бортпроводник разбил на голове буйного пассажира бутылку вина

08.07.17 15:55Сколько просмотров этой статьи8Сколько комментариев этой статьи0

Бортпроводник самолета компании Delta Airlines вынужден был всеми способами остановить буйного пассажира. И таки нашел выход – ударил клиента бутылкой вина по голове.

Бортпроводник рейса Сиэтл – Пекин, который работает в авиакомпании Delta Airlines разбил на голове буйного пассажира бутылку вина. Все дело в том, что клиент по имени Джозеф Даниел Худек, который летел в первом классе, начал драться.

Мужчина даже кинулся к двери самолета и начал дергать за ручку. Все это происходило во время полета и могло бы закончится трагедией. Мало того, Джозеф Даниел Худек кидался на персонал и других пассажиров, дрался и размахивал бутылками с алкоголем.

После тщетных попыток успокоить разбушевавшегося пассажира, один из бортпроводников рейса ухватил две бутылки вина, одну из которых разбил о голову клиента первого класса. Но даже это не остановило нарушителя порядка.

Когда ситуация начала выходить из-под контроля, пилоты рейса Сиэтл – Пекин приняли решение вернуться в аэропорт Сиэтла и сдать буйного пассажира в руки полиции. Теперь Джозефу Даниелу Худеку просто так не отделаться. Нарушителю грозит штраф в размере 250 тысяч долларов или даже 20 лет лишения свободы

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Суббота, 08.07.2017

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