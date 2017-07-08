Взрыв в Киеве: первые подробности и видео

08.07.17 17:43Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«По предварительной информации, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв бытового газа в жилом доме. При этом обрушилось перекрытие между этажами. К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро — травмированы», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

«Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», — заявили в полиции.

Работники полиции, по сообщению, оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

По данным ГСЧС, одна женщина погибла, трое — в больнице, еще три человека отказались от госпитализации.

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Суббота, 08.07.2017

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