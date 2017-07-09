В зоне АТО пострадали двое военных – штаб

09.07.17 08:09Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Количество обстрелов на Донбассе увеличилось.

Как сообщает "КорреспонденТ", в субботу, 8 июля, подразделения сепаратистов 27 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В ходе боевых действий двое бойцов получили огнестрельные ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на приморском направлении противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм позиций на окраине Марьинки. Также сепаратисты пытались спровоцировать украинскую сторону в районе Широкино, Богдановки, Гнутово, Павлополя и Новотроицкого. Применялись стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных модификаций, БМП и зенитные установки.

На донецком направлении сложнее всего было вблизи Авдеевки – здесь противник почти не прекращал обстрелов утром и уже с наступлением сумерек. В основном использовалось пехотное вооружение, но вечером был нанесен удар и из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, нарушения режима прекращения огня на этом направлении зафиксированы в районе Песков и Зайцево, где применялись БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

На луганском направлении самой напряженной ситуация была в районе Бахмутской трассы, где сепаратисты из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал силы АТО возле поселка Крымское. На этом же направлении противник из минометов и противотанковых гранатометов совершил вечером плотный обстрел опорных пунктов неподалеку Троицкого.

Кроме того, под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов попали оборонительные укрепления у Станицы Луганской.

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