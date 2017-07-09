В Снигиревке простились с ветераном Второй Мировой войны

Жители Снигиревки попрощались с ветераном Второй Мировой войны, председателем Снигиревской районной организация ветеранов, Назаровым Василием Аксентьевич. На 92 году жизни перестало биться сердце ветерана. Церемония прощания была проведена в Снигиревском районном доме творчества детей и юношества и на городском кладбище.

Об этом сообщает сайт Снигиревской РДА.

Проститься с ним пришли первый заместитель председателя Николаевского областного совета Иван Кухта, председатель Николаевской областной организации ветеранов Украины Николай Поротников, председатель райгосадминистрации Инна Бойко, председатель районного совета Татьяна Мезина, представитель Благотворительного Фонда «Волонтеры Снигуривщины» Александр Ефремов, руководители всех учреждений района, а также родственники, ветераны и друзья.

Он прожил достойную, длинную и насыщенную жизнь.

«Сегодня мы прощаемся с тем человеком, который действительно достойно прожил свою жизнь. Он был последним руководителем ветеранской организации, с 27 районных и городских, который на самом деле был участником боевых действий Второй Мировой войны. Это был энергичный, умелый, талантливый руководитель ветеранской организации района. Василий Аксентьевич был активным на передовой фронта и в современной жизни, поставленные задачи выполнял ответственно и качественно. Он не умел иначе. Нам есть с кого брать пример», — такими словами выразил соболезнования Николай Поротников.

Ему были отданы воинские почести — салют из стрелкового оружия.