Один из участников ночной перестрелки в Николаеве умер

В результате конфликта между гражданами, один человек погиб, еще двое ранены. 8 июля около 22:37 в Центральный отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин не славянской внешности, 29, 31 и 44 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Двое из них получили огнестрельные раненых в бедро и голень, а третий — с травмами головы, резанной раной лба и раненых ноги, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении.

Событие состоялось на перекрестке улиц Соборная и Адмиральская. По словам свидетелей правоохранителям стало известно, что между гражданами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта не обратился к полицию с заявлением.

Сотрудники следственно-оперативных группы во время осмотра места происшествия обнаружили оружие и гильзы, которые направлены на экспертное исследование.

Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводиться расследование уголовного производства, начатого уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, что повлекло смерть), санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельств события. Также решаются вопросы о дополнительном квалификацию.

Правоохранители обращают с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями совершение указанным уголовное правонарушение или владеют информацией Полезная для следствия, сообщать в Центральный отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Декабристов, 8 или по тел. 53-12-71, 49-87-01, 102.