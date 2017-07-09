В Днепре горела пиццерия, где работают ветераны АТО

Огонь полностью уничтожил летнюю площадку заведения.

Сегодня ночью в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра (бывшая Серова) и Старокозацкой (бывшая Комсомольская) произошел пожар – загорелась летняя площадка пиццерии Pizza Veterano.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел приблизительно в два часа ночи. Пожар заметил проезжающий мимо таксист. Он вызвал пожарных и вместе со своими коллегами принялся тушить огонь. Однако справиться с пожаром с помощью огнетушителей не удалось. Прибывшим спасателям удалось потушить огонь за 20 минут.

Пострадавших нет.

Летняя площадка уничтожена полностью. Причины происшествия выясняются. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог.

Напомним, что в сети заведений Pizza Veterano работают исключительно ветераны АТО.