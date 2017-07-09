Взрыв дома в Киеве: спасатели разобрали завалы

К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек.

Завершены работы по разборке строительных конструкций взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, все жители аварийного дома временно отселены в общежитие города и к родственникам.

Отмечается, что общая площадь разрушений составила более 3 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек личного состава и 58 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 166 человек личного состава и 27 единиц техники.