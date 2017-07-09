25.06.17 18:485030
Взрыв дома в Киеве: спасатели разобрали завалы
|09.07.17 16:21
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К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек.
К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек.
Завершены работы по разборке строительных конструкций взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, все жители аварийного дома временно отселены в общежитие города и к родственникам.
Отмечается, что общая площадь разрушений составила более 3 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек личного состава и 58 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 166 человек личного состава и 27 единиц техники.