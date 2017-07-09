В зоне наводнения в Китае оказались 12 миллионов жителей

09.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

В результате продолжительных проливных дождей в Центральном Китае в зоне бедствия оказалось более 12,2 миллиона жителей. Об этом 9 июля сообщило агентство «Синьхуа».

В провинции Хунань 83 человека погибли или пропали без вести, приводит данные местная администрация. Среди них 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам.

В срочном порядке было эвакуировано 1,62 миллиона человек, свыше 470 тысяч человек нуждаются в срочной материальной помощи.

Мощными ливнями, которые идут с 22 июня на значительной части территории Хунань, разрушено 53 тысячи жилых домов, еще 68 тысяч серьезно повреждено.

На ликвидацию последствий наводнения мобилизованы 52 тысячи военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств, отмечает китайское агентство.

7 июля China Daily сообщило о 44 жертвах наводнения в округе Нинсян в провинции Хунань, погибших или пропавших без вести. Из-за сильнейшего за последние 60 лет стихийного бедствия подобного рода пострадали 815 тысяч человек — более половины всего населения региона. На юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе наводнение унесло жизни 20 человек, пропавшими без вести числятся еще 14. Полностью или частично разрушены 20 тысяч домов.

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Воскресенье, 09.07.2017

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