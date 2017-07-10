В Лондоне тушат крупный пожар

Горит рынок на севере британской столицы.

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник на севере Лондона.

На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 05.00 по киевскому времени ситуацию удалось взять под контроль, сообщает DW.

Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

В Камдене всегда бывает много туристов. Здесь располагаются привлекающие посетителей блошиные рынки, магазинчики с неформальными сувенирами, оживленные пабы и кафе.

На кадрах, которые поступают с места событий, видно, что над одним из крытых помещений рынка бушует пламя, огнем охвачены три этажа и крыша здания. Рядом с ним дежурят машины скорой помощи.

По словам медиков, пострадавших пока нет, тем не менее врачи не покидают район ЧП.

Причины возгорания устанавливаются.