Устроившие смертельную перестрелку в центре Николаева оказались представителями армянской диаспоры

10.07.17 08:55Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Все трое пострадавших в ходе перестрелки в центре Николаева вечером в субботу, 8 июля являются представителями армянской диаспоры.

Об этом изданию сообщил источник в прокуратуре.

Двое из них — жители Николаева, еще один проживает в пригородном селе Мешково-Погорелово.

—Все трое были ранее знакомы друг с другом. По предварительным данным, конфликт, приведший к перестрелке, носил личностный характер, — отмечет издание.

В ходе инцидента 31-летний Мусаэлян и 29-летний Айрапетян получили пулевые ранения ног.

Погиб самый старший из участников конфликта — 44-летний житель Николаева по фамилии Широтян. Он получил пулевое и ножевое ранение в голову. По предварительным данным смерть наступила от кровопотери. В ходе перестрелки применялось нарезное оружие, однако стреляли травматическими боеприпасами.

Напомним, что вечером в субботу, 7 июля, на центральной площади Николаева произошел конфликт, переросший в перестрелку, в ходе которой было ранено три человека. Одного пострадавшего «скорая» забрала на месте происшествия, еще двоих полиция задержала позже (одного из них — в БСМП, куда тот обратился с огнестрельным ранением ноги). Также одна из пуль попали в автомобиль «Шкода Фабия».

—На момент перестрелки на площади и прилегающей к ней ул. Адмиральской находилось не менее 30 человек. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал, — пишет издание.

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