26.06.17 13:032450
В Киеве выстрелили в лицо велосипедисту
|10.07.17 09:51
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Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
В Киеве на Позняках неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы, консьержка отказывалась называть номер квартиры. "Применены средства ускорения предоставления инфо", - добавляют в сообщении.