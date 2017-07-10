В Киеве выстрелили в лицо велосипедисту

Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Киеве на Позняках неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, консьержка отказывалась называть номер квартиры. "Применены средства ускорения предоставления инфо", - добавляют в сообщении.