В Николаеве «Daewoo» сбил мужчину – от полученных травм пострадавший скончался

В ночь с воскресения на понедельник, 10 июля, в Николаеве на проспекте Центральном в районе пересечения с улицей 3-я Слободская произошло ДТП с участием автомобиля «Daewoo Lanos» и пешехода.

Об это сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, «Lanos» двигался по проспекту Центральному со стороны улицы 6-я Слободская. Миновав пересечение с 3-й Слободской автомобиль в районе нерегулируемого пешеходного перехода наехал на мужчину 30-40 лет, который переходил дорогу.

От удара у пострадавшего оторвало часть ноги. Помимо этого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель и пассажир «Lanos» пытались скрыться во дворах, где бросили автомобиль. За ними вдогонку пустились охранники рядом расположенного клуба «Сумерки» вместе с посетителями. Им удалось догнать и задержать до приезда полиции водителя автомобиля. Пассажиру же удалось скрыться.

Задержанный водитель оказался пьян. Стоит отметить, что тормозной путь «Daewoo» составил 125 метров.

На место происшествия была вызвана патрульная полиция, следственно-оперативная группа.