26.06.17 13:032450
Во Львовской области разбилась маршрутка: 10 пострадавших
|10.07.17 10:45
|53
|0
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали 10 человек.
Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА. По информации ведомства, авария произошла вечером 9 июля в городе Стрый на улице Вокзальной.
"Водитель маршрутного автобуса "БАЗ А079.14", 1948 года рождения, житель г. Стрый, следуя по городскому маршруту №1, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом (на момент столкновения в автобусе находилось 15 человек). В результате ДТП травмированы 10 человек из них один ребенок, которые госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу. Пять пассажиров от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причины происшествия.