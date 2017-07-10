Во Львовской области разбилась маршрутка: 10 пострадавших

10.07.17 10:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА. По информации ведомства, авария произошла вечером 9 июля в городе Стрый на улице Вокзальной.

"Водитель маршрутного автобуса "БАЗ А079.14", 1948 года рождения, житель г. Стрый, следуя по городскому маршруту №1, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом (на момент столкновения в автобусе находилось 15 человек). В результате ДТП травмированы 10 человек из них один ребенок, которые госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу. Пять пассажиров от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины происшествия.

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