Жительница Николаевской области отправила соперницу в реанимацию

10.07.17 11:15Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

24-летняя девушка получила 9 ножевых ранений от бывшей жены своего сожителя.

Вопиющее ЧП произошло в городе Южноукраинск. Там 31-летняя женщина проникла в дом к бывшему мужу и напала с ножом на его новую сожительницу. Об этом СобКору рассказали в пресс-службе ГУНП Николаевской области.

Вернувшись домой, мужчина увидел окровавленную возлюбленную, лежащую на кровати и не подающую признаков жизни. Он вызвал "скорую" и врачи реанимировали пострадавшую, доставив в местную больницу. У девушки диагностированы девять колото-резанных ранений, одно из которых - проникающее в области грудной клетки. По всей видимости, соперница намеревалась убить новую пассию бывшего мужа.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Личность подозреваемой в совершении данного происшествия была установлена сразу. По "горячим" следам злоумышленницу задержали. Против этой женщины возбуждено два уголовных производства по ч.2 ст.15 "покушение на преступление" и по ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса Украины "умышленное убийство".

Пока за жизнь девушки борются врачи, нападавшей грозит уголовная ответственность по вышеуказанным статьям, но если пострадавшая не выживет, то преступница проведет за решеткой не менее 10 лет.

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