Миколаївщина продовжує горіти – уже палять стерню. Рятувальники проти

За минулу добу, 9 червня, на території Миколаївської області зареєстровано 11 вогневих випадків на відкритих територіях.

Пожежі сталися у Врадіївському, Миколаївському, Березанському, Арбузинському районах, смт Воскресенське, та у містах Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ, Снігурівка. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 8 га. У двох випадках, які сталися у м. Первомайськ та м. Вознесенськ, вогонь почав «підбиратися» до житлового сектору. Силами вогнеборців врятовано 3 житлові будинки.

Окремо хотілося б зазначити, що поряд із пожежами сухостоїв на відкритих територіях почали фіксуватися горіння стерні на полях. Такий випадок стався минулої доби у Арбузинському районі. Згоріла стерня на площі 5000 кв.м.

Рятувальники Миколаївщини наголошують! Шановні громадяни та власники полів! Пам’ятайте! При спалюванні стерні, соломи і поживних залишків згорає гумус найбільш родючого поверхневого шару, внаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Разом з стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур`яни. Під час спалювання стерні та інших рослинних залишків повітря в містах стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму. До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали тощо, які осідають у легенях. Крім того, не забувайте, що існує ризик перекидання вогню зі стерні на ще не скошені поля та як наслідок знищення врожаю!

Тому будьте пильними, обережними та не наражайте на небезпеку себе та не шкодьте навколишньому середовищу! В екстрених ситуаціях телефонуйте до Служби порятунку 101!