Миколаївщина продовжує горіти – уже палять стерню. Рятувальники проти

10.07.17 12:18Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

За минулу добу, 9 червня, на території Миколаївської області зареєстровано 11 вогневих випадків на відкритих територіях.

Пожежі сталися у Врадіївському, Миколаївському, Березанському, Арбузинському районах, смт Воскресенське, та у містах Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ, Снігурівка. Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 8 га. У двох випадках, які сталися у м. Первомайськ та м. Вознесенськ, вогонь почав «підбиратися» до житлового сектору. Силами вогнеборців врятовано 3 житлові будинки.

Окремо хотілося б зазначити, що поряд із пожежами сухостоїв на відкритих територіях почали фіксуватися горіння стерні на полях. Такий випадок стався минулої доби у Арбузинському районі. Згоріла стерня на площі 5000 кв.м.

Рятувальники Миколаївщини наголошують! Шановні громадяни та власники полів! Пам’ятайте! При спалюванні стерні, соломи і поживних залишків згорає гумус найбільш родючого поверхневого шару, внаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Разом з стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур`яни. Під час спалювання стерні та інших рослинних залишків повітря в містах стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму. До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали тощо, які осідають у легенях. Крім того, не забувайте, що існує ризик перекидання вогню зі стерні на ще не скошені поля та як наслідок знищення врожаю!

Тому будьте пильними, обережними та не наражайте на небезпеку себе та не шкодьте навколишньому середовищу! В екстрених ситуаціях телефонуйте до Служби порятунку 101!

Похожие новости

10.07.17 08:14Доба в АТО: 38 обстрілів, бойовики гатять із мінометів

09.07.17 14:17Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

18.05.17 19:39Бойовики в АТО гатять з мінометів, зеніток та БМП

13.05.17 19:55У Миколаїві троє парубків здійснили напад на дідуся аби відібрати гроші

18.07.15 10:46Региональные ландшафтные парки Николаевской области (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:55В Киеве легковушка зависла на краю моста

12:47Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

12:34Ветераны николаевского баскетбола вошли в «топ-10» на чемпионате мира в Италии

12:18Миколаївщина продовжує горіти – уже палять стерню. Рятувальники проти

12:13Порошенко задекларировал еще 1,2 млн грн дохода

11:58Ученые назвали главное средство борьбы с бессонницей

11:43Украина не будет пока подавать заявку в НАТО

11:25В Николаеве «маршрутчик» нахамил пассажирке и пообещал проезд по 40 гривен

11:15Жительница Николаевской области отправила соперницу в реанимацию

10:57Новый Человек-паук собрал за выходные четверть миллиарда

10:45Во Львовской области разбилась маршрутка: 10 пострадавших

10:33Появилось первое детальное изображение Galaxy Note 8

10:19В Николаеве «Daewoo» сбил мужчину – от полученных травм пострадавший скончался

10:11Власти Николаевщины обвинили жителей Баштанки в разгроме реконструированного городка «Сказка»

09:51В Киеве выстрелили в лицо велосипедисту

09:39В Николаеве продают опасные игрушки

09:29Фестиваль в честь леди Годивы - 10 июля

09:12В селе Грушевка Первомайского района зафиксирован факт незаконной вырубки деревьев

08:55Устроившие смертельную перестрелку в центре Николаева оказались представителями армянской диаспоры

08:38Черноморская ОТГ не хочет объединения Очаковского района

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.06.17 13:032450

26 июня: какой сегодня праздник

26.06.17 13:272180

Пилот самолета попросил пассажиров молиться

26.06.17 13:422330

Рейдерский захват предприятия в Кировоградской области: задержаны более 30 человек

26.06.17 14:002170

В Николаеве секонд-хэнд грабили в медицинских масках [видео]

Самые читаемые

02.07.17 11:0010560

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:225350

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:175350

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:154850

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама