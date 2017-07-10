26.06.17 16:552410
В Киеве легковушка зависла на краю моста
|10.07.17 12:55
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Водитель был трезв, но уснул за рулем.
Водитель был трезв, но уснул за рулем.
В Киеве на Теремках водитель (гражданин Голландии) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем. ЧП случилось около четырех часов утра в воскресенье, сообщает Сегодня.
Машина потеряла управление, врезалась в столб и зависла задними колесами над путепроводом, чудом не упав на проезжую часть. По данным полиции, водитель не пострадал и был трезв.