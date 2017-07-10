В Киеве легковушка зависла на краю моста

Водитель был трезв, но уснул за рулем.

В Киеве на Теремках водитель (гражданин Голландии) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем. ЧП случилось около четырех часов утра в воскресенье, сообщает Сегодня.

Машина потеряла управление, врезалась в столб и зависла задними колесами над путепроводом, чудом не упав на проезжую часть. По данным полиции, водитель не пострадал и был трезв.