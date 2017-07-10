Скандал на Николаевщине: жители намерены перекрыть трассу

10.07.17 13:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В селе Воссияцкое, Еланецкого района, Николаевской области жители хотят перекрыть трассу из-за отсутствия газа в их домах.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, указав, что виновник сложившейся ситуации депутат областного совета Татьяна Демченко, передает "Новости.N"

«Утро понедельника началось с сообщения о том, что в селе Воссияцкое Еланецкого района возмущенные жители намерены перекрывать трассу из-за того, что у них в домах нет газа.

Как профильный зам начал разбираться и оказалось, что ситуация банальна – у людей в домах нет газа, потому что местное предприятие ПСП «Агрофирма Авангард» (правоприемник колхоза «Авангард») не заключило необходимый договор с «Николаевгазом», хотя газоснабжающая компания передала договора на подпись.

Более интересной ситуация становится, когда обращаешь внимание на то, кому принадлежит ПСП «Агрофирма Авангард»…

Создается впечатление, что некоторые депутаты областного совета, которые на публику беспокоятся о народе, делая громкие заявления, на самом деле свои меркантильные интересы ставят выше всего. При этом, похоже, ради достижения своих политических и бизнес интересов они готовы наплевать даже на своих избирателей в своем родном селе.

Николаевская областная администрация включилась в урегулирование конфликта. Я уже провел встречу с председателем правления ПАО «Николаевгаз». Работаем над поиском вариантов выхода из спровоцированной «псевдоборцами за права людей» конфликтной ситуации», - написал Валентин Гайдаржи.

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