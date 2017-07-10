В Винницкой области четыре человека погибли в ДТП

Авария произошла около трех часов ночи на дороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка.

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito в Литинском районе Винницкой области в понедельник. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Авария произошла около трех часов ночи между селами Петрик и Дашковцы на дороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка.

Водитель автомобиля ВАЗ 21110 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В результате ДТП 23-летний водитель ВАЗа, двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия, – говорится в сообщении. Также погибла 55-летняя женщина-пассажир в Mercedes Vito. Его 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые повлекли гибель нескольких лиц). Правоохранители намерены провести ряд экспертиз.