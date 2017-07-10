На Миколаївщині молода жінка стала інвалідом з вини анестезіолога – справу вже розглядає суд

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лікаря, з вини якого молода жінка стала інвалідом.

За процесуального керівництва Миколаївської місцевої прокуратури №2 Вітовським відділом поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно лікаря — анастезіолога Вітовської центральної районної лікарні, який обвинувачується у неналежному виконанні своїх обов’язків.

Установлено, що вказана особа, проявляючи злочинну недбалість та неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, допустила ряд недоліків та дефектів, які призвели до тяжких наслідків у вигляді зупинки серцевої діяльності молодої жінки. Зазначене призвело до гіпоксії головного мозку, гибелі кори головного мозку та встановлення потерпілій І групи інвалідності.

Після проведення комплексу судових експертиз, експерти констатували наявність вини лікаря, що призвело до негативних наслідків для потерпілої.

Дії лікаря кваліфіковані за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

6 липня 2017 року обвинувальний акт скеровано до Корабельного районного суду м. Миколаєва для розгляду по суті.

За інформацією Миколаївської місцевої прокуратури № 2