П'яна мати не помiтила, як пiд її боком на лiжку задихнулося немовля

Повiдомлення про те, що в одному з будинкiв села Велика Корениха на Миколаївщинi знайдено тiло тримiсячного немовляти, надiйшло до полiцiї вiд лiкарiв. Дiвчинка задихнулася пiд важкою ковдрою, якою накрила її мати.

Як виявилося, родина вже не один рiк перебуває на облiку служби у справах дiтей як неблагополучна. Сусiди розповiдають, що в дiтей не було належного догляду -- 20-рiчна мати та ранiше суджений вiтчим вели асоцiальний спосiб життя та зловживали спиртним, пише газета Експрес.

У родинi вже росла семирiчна донька, а недавно народилася ще одна. I хоча пiд час iнспектування працiвники соцiальних служб вказували матерi на недолiки у вихованнi дiтей та потребу полiпшити санiтарно-гiгiєнiчнi умови їх проживання, нiчого не змiнювалося. Немовля навiть не мало власного лiжечка та спало на загальному диванi. Однiєї ночi сталася трагедiя.

"Того дня мати, як зазвичай, вживала зi своїм спiвмешканцем спиртнi напої, а коли полягали спати, на диван мiж собою поклали дiтей, - розповiдає Ольга Передеренко, керiвник вiддiлу комунiкацiї ГУ НП у Миколаївськiй областi. "П'яна мати спала мiцно, а коли прокинулася, побачила, що обидвi доньки з головою накритi ковдрою. Немовля вже не подавало ознак життя".

За висновком судово-медичної експертизи дiвчинка померла внаслiдок механiчної асфiксiї - тобто задихнулася. Горе-матерi висунуто звинувачення в невиконаннi батькiвських обов'язкiв, що спричинило тяжкi наслiдки. За це їй загрожує обмеження волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

Триває суд, який, у тому числi, розглядатиме питання позбавлення жiнки батькiвських прав. А її семирiчну доньку вже вiдвезли до Центру соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей.