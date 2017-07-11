Минула доба у зоні проведення АТО: внаслідок підриву загинув український воїн

11.07.17 08:28Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Вже традиційно активні провокації ворога фіксувались ввечері та вночі.

Найбільша кількість обстрілів наших позицій – 12 — відбулась на Маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове. По селищу Широкине близько 10 вечора били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також ворожі кулемети працювали по Талаківці та Мар’їнці. У відповідь на провокації ворога українські захисники здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82 калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були і по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці.

На Донецькому напрямку з району селища Ясинувата незаконні збройні формування близько 18 та 22 години з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.

На жаль, не минула вчорашня доба і без втрат. Близько 19 години, в районі Станиці Луганської внаслідок підриву загинув один український воїн.

Загалом упродовж доби бойовики 22 рази порушили режим перемир’я.

Прес-центр штабу АТО

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