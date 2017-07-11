В Николаеве наркоман представлялся участником АТО или полицейским, отбирал у людей телефоны

11.07.17 09:36Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Сейчас следствием доказана его причастность к совершению четырех ограблений и проверяется - к другим преступлениям.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Грабитель орудовал в Центральном и Корабельном районах Николаева. Представляясь своим жертвам участником АТО или полицейским, он просил разрешения воспользоваться их телефонами, а, получив согласие, убегал с чужими мобильными.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с работниками Корабельного, Центрального и Южноукраинского отделов полиции.

В марте злоумышленник был объявлен в розыск. В результате проведенной работы ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи, разбойное нападение, причинение тяжких телесных повреждений и угон транспортного средства 36-летнего жителя Николаевской области оперативники разыскали в г. Южноукраинске.

Из объяснений подозреваемого оказалось, что он имеет длительную зависимость от наркотиков и нигде не работает, поэтому и совершал ограбления, чтобы заработать на очередную дозу.

Сейчас следствием доказана его причастность к совершению четырех ограблений и проверяется - к другим преступлениям.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

Судом Центрального района ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Принимаются меры по возврату мобильных телефонов владельцам.

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