В Николаеве наркоман представлялся участником АТО или полицейским, отбирал у людей телефоны
|11.07.17 09:36
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Сейчас следствием доказана его причастность к совершению четырех ограблений и проверяется - к другим преступлениям.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Грабитель орудовал в Центральном и Корабельном районах Николаева. Представляясь своим жертвам участником АТО или полицейским, он просил разрешения воспользоваться их телефонами, а, получив согласие, убегал с чужими мобильными.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с работниками Корабельного, Центрального и Южноукраинского отделов полиции.
В марте злоумышленник был объявлен в розыск. В результате проведенной работы ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи, разбойное нападение, причинение тяжких телесных повреждений и угон транспортного средства 36-летнего жителя Николаевской области оперативники разыскали в г. Южноукраинске.
Из объяснений подозреваемого оказалось, что он имеет длительную зависимость от наркотиков и нигде не работает, поэтому и совершал ограбления, чтобы заработать на очередную дозу.
Сейчас следствием доказана его причастность к совершению четырех ограблений и проверяется - к другим преступлениям.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
Судом Центрального района ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Принимаются меры по возврату мобильных телефонов владельцам.