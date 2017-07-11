Взрыв дома в Киеве: жители забрали вещи

11.07.17 11:34Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Спасатели завершили работу по разбору завалов и установили распорки.

В Голосеевском районе, где произошел взрыв в жилом доме, спасатели завершили работы по разбору личных вещей пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"Аварийно-восстановительные работы в 02:15 9 июля по демонтажу строительных конструкций были завершены. Однако, до 18:30 10 июля, спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и спасатели Киевской службы спасения оставались на месте и помогали жителям разрушенного дома эвакуировать личные вещи. Также были установлены распорки для предотвращения дальнейшего обвала аварийных конструкций здания. Жилой дом огражден деревянным забором. На месте дежурит наряд полиции", - говорится в сообщении.

На месте аварии работали психологи и предоставляли психологическую помощь жителям разрушенного дома, добавляют в ГСЧС Киева.

"Была осуществлена психоэмоциональная поддержка и сопровождение лиц, которые в результате аварии потеряли близких людей (родственники погибшей 44-летней женщины и отец погибшего 36-летнего мужчины) и находились в состоянии переживания горя", - уведомили спасатели.

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