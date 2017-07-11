У Миколаєві банда зі стріляниною забирала гроші з каси магазинів (відео)

А поки правоохоронців ловлять на крадіжках, грабіжники почуваються абсолютно вільно. В Миколаєві, просто як на Дикому Заході, залітають до магазину, стріляють і спустошують касу! А потім ще й вистачає нахабства повторювати все знов. Так би й зійшло все з рук, якби просто ніс до носа не натрапили на копів. А далі - гонитва, зброя і силовий штурм.

Це - кадри з камер .На них зафіксовано момент пограбування. До магазину секонд-хенду заходять двоє озброєних чоловіків, вимахують обрізом і пістолетом та відбирають у продавця 10 тисяч гривень! Вдруге ці бандити напали вже на власника крамниці. Зайшли до приміщення одразу за ним, здійснили кілька пострілів та відібрали в чоловіка сумку із грошима. Втім, коли тікали - натрапили на копів. Будинок, у якому сховався втікач оточили з усіх боків. А потім - пішли на штурм.

Затриманий одразу почав клеїти дурня. І я - не я, і хата - не моя.

У сумці знайшли той самий обріз, а в пакеті - набої, гаманець із грошима, документи та банківські картки. А в спільника вилучили травматичний пістолет, гроші та велосипед, на якому тікав від поліції. Як зазначає "Надзвичаній новини", обох грабіжників затримали, зі слідством вони не співпрацюють, утім докази - беззаперечні. За пограбування чоловікам світить до 12-ти років ув'язнення.